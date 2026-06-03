MILLI Segera Gelar Tur Asia Pertama, Dimulai di Jakarta

Rabu, 03 Juni 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bintang hip-hop Thailand dan ikon budaya global, MILLI, akan menggelar tur Asia pertama bertajuk 'MILLI Jaa Ehh! Asia Tour 2026', termasuk di Indonesia.

Menariknya lagi, tur MILLI akan dimulai di Bengkel, SCBD, Jakarta pada Sabtu, 25 Juli 2026 mendatang.

Konser tersebut dipromotori oleh YUPP! Entertainment, bekerja sama dengan Fortythree Agency, Live Nation Tero, dan Hypelive selaku penyelenggara lokal.

Pertunjukan menjanjikan aksi panggung yang energik dari diskografi MILLI, termasuk hit viral dari album keduanya, Heavyweight.

MILLI Jaa Ehh! Asia Tour 2026 menandai babak baru dalam karier internasional MILLI.

Setelah sukses mencuri perhatian dunia di panggung Coachella 2022, dia juga mencetak sejarah sebagai rapper perempuan Thailand pertama yang meraih posisi ke-4 di Show Me The Money 12 di Korea Selatan, lewat lagu hit, MSG.

Tiket konser MILLI di Jakarta bisa didapatkan melalui dua fase penjualan tiket demi memberikan akses prioritas bagi penggemar setia.

Pre-Sale dibuka pada 3 Juni 2026, sementara General Sale bisa diakses mulai 12 Juni 2026. Paket eksklusif VIP juga akan tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas.