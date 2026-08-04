MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Ditutup dengan Antusiasme Tinggi

jpnn.com - Surabaya menjadi kota terakhir dalam rangkaian MILO ACTIV Indonesia Race 2026 setelah sebelumnya singgah di Yogyakarta, Medan, dan Bandung.

Lebih dari 6.000 peserta mengikuti kategori 5K dan Family Run 2,5K di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Minggu (2/8).

Secara keseluruhan, ajang tersebut telah melibatkan lebih dari 25.000 pelari dari empat kota.

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Dorong Masyarakat Hidup Lebih Aktif

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro mengapresiasi konsistensi Nestle MILO yang terus menghadirkan ajang olahraga bagi masyarakat.

"Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut karena mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. Yang terpenting, seluruh peserta bisa menikmati lomba dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan," ujarnya.

Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia Fajar Dewantara mengatakan MILO ACTIV Indonesia Race merupakan bagian dari komitmen perusahaan membangun budaya hidup sehat.

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"Ajang ini bukan hanya tentang berlari, tetapi juga mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebiasaan. Antusiasme masyarakat Surabaya menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan kegiatan positif seperti ini," kata Fajar.

Elisar Gamashi Jadi yang Tercepat

Elisar Gamashi keluar sebagai juara kategori 5K putra dengan catatan waktu 15 menit 54 detik. Sementara Indah Yuniarti menjadi yang terbaik di nomor 5K putri dengan waktu 20 menit 14 detik.