Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mimpi Jadi Nyata, Atta Halilintar Bahagia Akun Instagram Miliknya Diikuti Ronaldo

Senin, 20 April 2026 – 16:20 WIB
Atta Halilintar. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perasaan bahagia sekaligus tak menyangka dirasakan Atta Halilintar, setelah akun Instagram miliknya diikuti oleh legenda sepak bola dunia, Ronaldo.

Suami Aurel Hermansyah itu mengaku tengah bersiap untuk tidur seusai menghadiri sebuah acara ketika mengetahui kabar tersebut.

“Kaget lagi mau tidur habis acara. ‘Oh di-follow Ronaldo’, wah, jadi orang Indonesia yang di-follow Ronaldo,” ujar Atta Halilintar di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (18/4).

Ia mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan perhatian dari mantan pesepak bola profesional asal Brasil tersebut.

Kakak Thariq Halilintar itu pun menganggap momen tersebut sebagai rezeki dan keberuntungan.

“Aku juga enggak tahu ya, alhamdulillah ya. Tiba-tiba kok di-follow Ronaldo, aku juga di-like, di-follow. Jadi, ya enggak tahulah, ada saja rezekinya, ada saja hokinya. Apalagi itu kan idola-idola aku dari kecil ya,” ucap Atta.

Menariknya, Ronaldo bukan satu-satunya bintang sepak bola dunia yang mengikuti akun Instagram menantu Anang Hermansyah tersebut.

Atta mengungkapkan, ada sejumlah pesepak bola dunia lainnya yang juga menjadi pengikut akun media sosialnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Atta Halilintar  Ronaldo  mantan pesepak bola  mimpi 
BERITA ATTA HALILINTAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp