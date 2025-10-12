Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia

Minggu, 12 Oktober 2025 – 05:44 WIB
Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia - JPNN.COM
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Jay Idzes tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah Timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda harus mengubur mimpi tampil di ajang empat tahunan itu setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Mimpi Indonesia Runtuh di Jeddah

Pertandingan berjalan ketat hingga akhirnya gol tunggal Zidane Iqbal pada menit ke-76 memupus seluruh asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh.

Baca Juga:

Kekalahan itu membuat tim asuhan Patrick Kluivert menutup perjalanan di dasar klasemen Grup B tanpa satu pun poin.

Semua upaya yang sudah dicurahkan selama babak kualifikasi harus berakhir dengan kenyataan pahit.

Jay Idzes Tegaskan Semangat Garuda Belum Padam

Namun, di balik raut kecewa , bek sekaligus kapten Timnas Indonesia Jay Idzes justru menunjukkan sikap dewasa.

Baca Juga:

Pemain Sassuolo itu menilai perjuangan Indonesia tetap layak dibanggakan.

"Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun, saya bangga dengan tim ini."

Jay Idzes tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah Timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jay Idzes  Timnas Indonesia  Piala Dunia  Indonesia vs Irak  kualifikasi Piala Dunia 2026 
BERITA JAY IDZES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp