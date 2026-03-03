Mimpi Sejumlah Pemuda Indonesia di Panggung All England 2026

jpnn.com - Generasi baru bulu tangkis Indonesia bersiap menantang tradisi besar di panggung All England Open 2026.

Turnamen edisi ke-116 itu akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham mulai 3-8 Maret.

Tahun ini, Indonesia tak hanya mengirim pemain berpengalaman. Sejumlah talenta muda dipastikan mencicipi atmosfer All England untuk kali pertama.

Alwi Farhan, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum hingga Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menjadi sederet nama yang akan memulai debut pada turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu.

Bagi Alwi, kesempatan tampil di All England bukan sekadar agenda turnamen biasa.

Itu adalah mimpi masa kecil yang akhirnya terwujud.

"Alhamdulillah, salah satu impian saya menjadi kenyataan. Dari kecil saya sangat bermimpi bisa bermain di All England. Pastinya bersyukur," ucap Alwi.

Pemain yang baru saja merebut gelar Indonesia Masters 2026 itu mengaku telah menjalani persiapan optimal selama berada di Inggris.