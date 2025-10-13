Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia Kandas, Patrick Kluivert Tak Tahu Arah Masa Depannya

jpnn.com - Harapan Timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah ke Piala Dunia 2026 resmi padam setelah kalah 0–1 dari Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (12/10/2025).

Hasil itu menempatkan Indonesia di dasar klasemen Grup B dengan nol poin. Sebelumnya, Skuad Garuda juga takluk 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi.

Masa Depan Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku belum memutuskan langkah selanjutnya setelah Skuad Garuda dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.

"Saat ini belum ada rencana. Kami perlu berefleksi terhadap apa yang telah kami lakukan, tetapi saya benar-benar tidak memiliki jawabannya," ujar Kluivert.

Kekalahan dari Irak menjadi penutup perjalanan Indonesia di bawah asuhan Kluivert di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kluivert Gagal Penuhi Ekspektasi

Ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert pada Januari lalu untuk menggantikan Shin Tae Yong, banyak yang menantikan Skuad Garuda akan mendapat sentuhan kelas Eropa.

Apalagi, Kluivert didampingi sejumlah nama kawakan seperti Alex Pastoor hingga Deny Landzaat yang turut dibawa sebagai asisten pelatih.

Legenda Barcelona itu dianggap bisa membawa warna baru dan menanamkan mental juara ke skuad yang tengah menanjak.