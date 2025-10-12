Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mimpi yang Belum Selesai: Pesan Joey Pelupessy untuk Timnas Indonesia

Minggu, 12 Oktober 2025 – 16:59 WIB
Skuad Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Joey Pelupessy tak menutupi rasa kecewanya setelah Timnas Indonesia gagal melangkah lebih jauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, di tengah hasil pahit itu, gelandang berpengalaman tersebut justru menularkan semangat optimisme untuk masa depan Garuda.

Pesan dari Joey Pelupessy

Joey menyebut kegagalan kali ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar.

Baca Juga:

"Sayang sekali untuk momen ini, mimpi tetap jadi mimpi. Saya selalu belajar untuk bekerja keras, tidak menyerah, dan percaya pada diri sendiri."

"Jika kita tetap membangun tim seperti ini, kabar baik cepat atau lambat akan datang di masa depan,” tulis Joey melalui media sosialnya di instagram.

Dukungan Fan Jadi Pembeda

Joey juga menyampaikan apresiasi untuk dukungan dari publik sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa semangat para suporter menjadi sumber kekuatan bagi seluruh tim di tengah masa sulit.

Baca Juga:

"Terima kasih terhadap dukungan yang besar dan luar biasa. Kami akan selalu menghargainya. Terima kasih," tambahnya.

Timnas Indonesia menutup perjalanan di Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa mengantongi satu pun poin.

Joey Pelupessy  Timnas Indonesia  kualifikasi Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
