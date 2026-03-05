Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

MIND ID Bagikan Bantuan Bagi Anak Penyandang Kanker

Kamis, 05 Maret 2026 – 11:50 WIB
MIND ID Bagikan Bantuan Bagi Anak Penyandang Kanker - JPNN.COM
Program Safari Ramadan 1447 H, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID yang menyalurkan bantuan kepada anak-anak yang tinggal di Rumah Singgah Lilin Pelita Kasih. Foto: dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari rangkaian program Safari Ramadan 1447 H, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menyalurkan bantuan kepada anak-anak yang tinggal di Rumah Singgah Lilin Pelita Kasih.

Rumah Singgah Lilin Pelita Kasih saat ini mendampingi lebih dari 85 anak penyandang kanker beserta keluarganya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Bantuan yang diberikan berupa suplemen nutrisi, paket sembako, serta perlengkapan kebersihan dan santunan yang dapat membantu menunjang kebutuhan harian selama proses pengobatan.

Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Insan MIND ID yang turut berinteraksi langsung dengan anak-anak dan keluarga pendamping melalui berbagai kegiatan edukasi anak, team building, kegiatan meronce dan story telling.

Selain itu, anak-anak dan pihak yayasan juga mendapatkan pengetahuan dari Insan MIND ID terkait hasil olahan tambang di barang sehari-hari.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk memperluas kepedulian, khususnya kepada kelompok rentan yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.

“Kkami ingin memastikan kehadiran kami benar-benar dirasakan. Anak-anak ini tidak hanya sedang berjuang untuk sembuh, tetapi juga mengajarkan kami tentang keteguhan dan harapan. Kami berharap bantuan sederhana ini dapat sedikit meringankan beban keluarga,” ujar Pria.

Dia menjelaskan bahwa anak-anak penyandang kanker membutuhkan dukungan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial agar tetap memiliki semangat dalam menjalani pengobatan.

