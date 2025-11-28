MIND ID Tegaskan Bangun Peradaban Masa Depan Lewat Agenda Komunikasi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menjalankan komitmennya atas operasional pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dijalankan untuk membangun peradaban masa depan, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Upaya itu diperkuat melalui agenda komunikasi keberlanjutan agar setiap dampak positif dapat tersampaikan secara baik kepada publik.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menegaskan keberlanjutan merupakan aspek utama perusahaan dalam menjalankan bisnis di seluruh entitas Anggota Grup.

Melalui komunikasi yang terarah, MIND ID memastikan setiap inisiatif keberlanjutan dapat diterima, dipahami, dan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan.

“Inisiatif keberlanjutan dan agenda komunikasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Program komunikasi yang konsisten dilakukan agar publik ikut menjadi bagian dari perjalanan Grup MIND ID membangun peradaban masa depan,” ujar Pria Utama.

Atas keberhasilan sinergi penerapan ESG di Anggota Grup, MIND ID meraih penghargaan Platinum Alignment (Leader Quadrant) pada ajang Top 100 Indonesia 2025 La Tofi ESG Rating dan Sustainability Communication Awards 2025.

MIND ID memperoleh skor akhir konsolidasi 88,15, yang menunjukkan tingkat kematangan implementasi ESG yang tinggi, proporsional, dan berdampak nyata.