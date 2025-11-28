Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

MIND ID Tegaskan Bangun Peradaban Masa Depan Lewat Agenda Komunikasi Berkelanjutan

Jumat, 28 November 2025 – 20:04 WIB
MIND ID Tegaskan Bangun Peradaban Masa Depan Lewat Agenda Komunikasi Berkelanjutan - JPNN.COM
MIND ID menjalankan komitmennya atas operasional pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Foto MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menjalankan komitmennya atas operasional pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dijalankan untuk membangun peradaban masa depan, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Upaya itu diperkuat melalui agenda komunikasi keberlanjutan agar setiap dampak positif dapat tersampaikan secara baik kepada publik.

Baca Juga:

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menegaskan keberlanjutan merupakan aspek utama perusahaan dalam menjalankan bisnis di seluruh entitas Anggota Grup.

Melalui komunikasi yang terarah, MIND ID memastikan setiap inisiatif keberlanjutan dapat diterima, dipahami, dan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan.

“Inisiatif keberlanjutan dan agenda komunikasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Program komunikasi yang konsisten dilakukan agar publik ikut menjadi bagian dari perjalanan Grup MIND ID membangun peradaban masa depan,” ujar Pria Utama.

Baca Juga:

Atas keberhasilan sinergi penerapan ESG di Anggota Grup, MIND ID meraih penghargaan Platinum Alignment (Leader Quadrant) pada ajang Top 100 Indonesia 2025 La Tofi ESG Rating dan Sustainability Communication Awards 2025.

MIND ID memperoleh skor akhir konsolidasi 88,15, yang menunjukkan tingkat kematangan implementasi ESG yang tinggi, proporsional, dan berdampak nyata.

MIND ID menjalankan komitmennya atas operasional pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MIND ID  Komunikasi  masa depan  Masyarakat 
BERITA MIND ID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp