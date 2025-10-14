Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

MIND ID Wujudkan Ekonomi Kerakyatan di Daerah lewat Pembinaan 10 Ribu UMK

Selasa, 14 Oktober 2025 – 14:50 WIB
MIND ID Wujudkan Ekonomi Kerakyatan di Daerah lewat Pembinaan 10 Ribu UMK - JPNN.COM
Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) telah membina lebih dari 10.000 UMK hingga pertengahan 2025. Foto: dok MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) telah membina lebih dari 10.000 UMK hingga pertengahan 2025.

Langkah itu telah menjadi bagian dari rantai pasok industri pertambangan Grup MIND ID. 

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan dari jumlah tersebut ratusan di antaranya berhasil naik kelas menjadi motor bagi penguatan ekonomi di daerahnya.  

Baca Juga:

"Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden, yang menempatkan penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif yang merata di seluruh daerah," kata Pria dikutip, Selasa (14/10).

Dia menegaskan keberpihakan terhadap UMK merupakan wujud nyata peran sektor pertambangan dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah.

“Bagi kami, tambang bukan hanya soal produksi mineral. Lebih dari itu, tambang adalah penggerak ekonomi kerakyatan di daerah yang menjadi sumber energi untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi usaha masyarakat untuk tumbuh, berkembang, dan ikut berkontribusi bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Baca Juga:

Melalui berbagai program pemberdayaan, MIND ID menghadirkan pendampingan menyeluruh bagi pelaku UMK, mulai dari pelatihan manajemen, inovasi produk, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar. 

Pendekatan ini efektif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di sekitar wilayah operasional pertambangan.

Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) telah membina lebih dari 10.000 UMK hingga pertengahan 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UKM  industri pertambangan  Ekonomi  wirausaha lokal 
BERITA UKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp