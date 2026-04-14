Mindset Investor Juara: Strategi Mengelola Fear & Greed untuk Jangka Panjang

Selasa, 14 April 2026 – 16:29 WIB
Foto: Ilustrasi/PDM

jpnn.com, JAKARTA - Kemampuan membaca laporan keuangan yang rumit atau kemahiran menganalisis grafik teknikal yang dipenuhi garis-garis membingungkan menjadi salah satu kunci kesuksesan investasi saham

Namun, kenyataannya jauh berbeda. Benjamin Graham, guru dari Warren Buffett, pernah mengatakan, "Masalah utama investor—bahkan musuh terbesarnya—kemungkinan besar adalah dirinya sendiri." 

Di pasar modal, kecerdasan intelektual seringkali kalah oleh ketahanan emosional. Tanpa kontrol diri yang baik, seorang jenius matematika sekalipun bisa kehilangan seluruh modalnya karena panik atau serakah.

Anatomi Emosi di Pasar Modal

Pasar saham digerakkan oleh dua emosi dasar manusia: rasa takut (fear) dan keserakahahan (greed). 

Saat pasar sedang bullish atau naik daun, keserakahan mengambil alih. Orang-orang mulai membeli saham tanpa analisa hanya karena takut tertinggal (FOMO - Fear of Missing Out). Sebaliknya, saat pasar terkoreksi atau bearish, rasa takut yang berlebihan membuat investor menjual aset mereka pada harga terendah karena panik (panic selling).

Memahami siklus emosi ini adalah langkah awal untuk menjadi investor yang matang.

Melakukan investasi saham bukan hanya tentang menaruh uang, tapi tentang mengelola ekspektasi. 

