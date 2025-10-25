Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

MINDucation & TIMAH Siap Cetak Generasi Unggul lewat Pemali Boarding School

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 06:33 WIB
MINDucation & TIMAH Siap Cetak Generasi Unggul lewat Pemali Boarding School - JPNN.COM
MIND ID bekerja sama dengan PT Timah Tbk menyelenggarakan Onboarding MINDucation x TIMAH: Pemali Boarding School Bersama Ruangguru Fase 2.0. Foto: dok MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - MIND ID bekerja sama dengan PT Timah Tbk menyelenggarakan Onboarding MINDucation x TIMAH: Pemali Boarding School Bersama Ruangguru Fase 2.0. 

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan kerja sama itu merupakan perwujudan komitmen dalam mendukung sektor pendidikan nasional. 

Pria menjelaskan melalui Pemali Boarding School, Grup MIND ID terus membuktikan pertambangan tidak hanya meningkatkan nilai tambah kekayaan mineral.

“Namun, juga turut membangun kualitas sumber daya manusia di daerah,” ungkap Pria dikutip, Sabtu (25/10).

Dia melanjutkan sebanyak 72 siswa kelas XI dan XII mengikuti program ini. 

Mereka akan mendapatkan akses pembelajaran lengkap selama 12 bulan, meliputi fitur ruangbelajar, pembelajaran tatap muka, kelas pengembangan diri, tryout TKA, PAS/PTS dan SNBT melalui aplikasi ruanguji, virtual campus tour, hingga project-based learning.

“Setiap daerah memiliki generasi muda yang berkualitas dan banyak pula yang berasal dari latar belakang keluarga kurang beruntung. Kami berupaya hadir sebagai pendukung agar mereka mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kapabilitas diri,” jelas Pria.

Dia menegaskan generasi muda merupakan energi penggerak masa depan. MIND ID berupaya untuk memastikan mereka memiliki kesempatan yang layak agar bisa berprestasi dan menjadi penggerak pembangunan peradaban masa depan.

MIND ID bekerja sama dengan PT Timah Tbk menyelenggarakan Onboarding MINDucation x TIMAH: Pemali Boarding School Bersama Ruangguru Fase 2.0.

TAGS   pendidikan  Tambang  generasi muda  Siswa  Pemali Boarding School 
