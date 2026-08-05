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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Mineral hingga Rumah Sakit, Sulawesi Tengah Tawarkan Proyek Strategis ke Investor UEA

Rabu, 05 Agustus 2026 – 13:02 WIB
Mineral hingga Rumah Sakit, Sulawesi Tengah Tawarkan Proyek Strategis ke Investor UEA - JPNN.COM
Mohsein Saleh Badegel menjembatani pertemuan Pemprov Sulawesi Tengah dan UEA soal investasi. Foto source for JPNN

jpnn.com - Upaya Sulawesi Tengah memperluas jaringan investasi internasional memasuki babak baru.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai membuka pembicaraan strategis dengan Uni Emirat Arab mengenai peluang investasi di sejumlah sektor unggulan daerah.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem AlDhaheri, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

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"Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang perkenalan antarpemerintah, tetapi juga membuka jalan menuju pembahasan proyek investasi yang lebih konkret," kata Mohsein Saleh Badegel dalam keterangan resminya, Rabu (5/8).

Sejumlah sektor yang masuk dalam pembicaraan antara lain industri mineral, energi terbarukan, perkebunan kelapa sawit, perikanan, pertanian, pariwisata, hingga pembangunan fasilitas kesehatan bertaraf internasional. 

Di balik terselenggaranya pertemuan tersebut, terdapat peran Mohsein Saleh Badegel sebagai penghubung komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak Uni Emirat Arab.

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Komunikasi yang dibangun sejak awal kemudian berkembang menjadi pertemuan resmi untuk membahas potensi ekonomi dan peluang kerja sama kedua pihak.

“Sulawesi Tengah memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor. Pertemuan ini kami harapkan menjadi awal dari kerja sama nyata yang dapat memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mohsein.

Dari mineral hingga rumah sakit, Pemprov Sulawesi Tengah menawarkan proyek strategis ke investor UEA

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TAGS   Investasi Asing  proyek strategis  Uni Emirat Arab  Sulawesi Tengah  UEA  Sulteng 
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