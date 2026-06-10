Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Mineral Strategis Indonesia Menjadi Mesin Pendongkrak Daya Saing Industri

Rabu, 10 Juni 2026 – 20:47 WIB
Mineral Strategis Indonesia Menjadi Mesin Pendongkrak Daya Saing Industri - JPNN.COM
Kinerja positif sejumlah anggota Grup MIND ID memperlihatkan mineral strategis Indonesia menjadi mesin pendongkrak daya saing industri. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan mineral strategis di Indonesia semakin progresif, ditandai dengan proyek hilirisasi yang terus berjalan sekaligus kuatnya kinerja operasional perusahaan-perusahaan tambang nasional.

Kinerja positif yang dibukukan perusahaan-perusahaan dalam Grup MIND ID sepanjang kuartal I 2026 menjadi sinyal kuat pengelolaan mineral strategis nasional akan memainkan peran semakin besar dalam memperkuat daya saing industri Indonesia dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah anggota Grup MIND ID mampu mencatatkan pertumbuhan produksi dan penjualan yang solid di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan pasar komoditas yang masih berlanjut.

Baca Juga:

Kinerja tersebut memperlihatkan bagaimana komoditas strategis seperti timah, nikel, tembaga, emas, bauksit, alumina, dan batu bara tetap menjadi fondasi penting bagi pembangunan industri nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman, menilai kinerja operasional anggota Grup MIND ID sepanjang tiga bulan pertama tahun ini menunjukkan arah yang positif dan konsisten.

"Kuartal pertama ini lumayan bagus. Hanya mungkin belum terlalu maksimal karena Freeport belum maksimal produksinya. Kontribusi dividen dari Freeport lumayan besar. Lalu dari Antam, labanya besar. Saya juga mengapresiasi PT Timah. Ini menjadi sejarah karena baru kuartal pertama saja sudah mencetak laba lebih dari Rp 1 triliun. Ini sangat baik," ujar Ferdy.

Baca Juga:

Salah satu capaian paling menonjol datang dari PT Timah Tbk.

Perseroan berhasil meningkatkan produksi bijih timah hingga 96 persen menjadi 6.312 ton Sn dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3.224 ton.

Kinerja positif sejumlah anggota Grup MIND ID memperlihatkan mineral strategis Indonesia menjadi mesin pendongkrak daya saing industri

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mineral Strategis  MIND ID  hilirisasi  Grup MIND ID  industri  daya saing industri  Tambang 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp