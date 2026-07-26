Minggu Malam Situasi Jalan Tambak, Menteng Sudah Kondusif

jpnn.com, JAKARTA - Polisi memastikan situasi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat berangsur kondusif seusai bentrokan antarkelompok warga pada Minggu siang (26/7).

"Langkah cepat dilakukan untuk mengendalikan situasi, memberikan rasa aman kepada warga, sekaligus mengusut penyebab keributan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu.

Budi menjelaskan peristiwa yang melibatkan sekelompok orang dan warga itu mengakibatkan sebuah bangunan semi permanen serta empat sepeda motor terbakar.

Empat orang juga dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendapatkan perawatan.

Budi melanjutkan berdasarkan informasi awal, keributan bermula saat sekelompok orang diduga mendatangi sebuah warung makan di samping Masjid Jami Matraman sambil membawa senjata tajam.

“Kelompok tersebut diduga merusak gerobak nasi uduk hingga memicu keributan dengan warga," kata Budi.

Bentrokan kemudian berlanjut di Jalan Tambak No. 85 dan berujung pada terbakarnya sebuah bangunan semi permanen serta empat sepeda motor.

Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, dan mendalami rangkaian peristiwa untuk mengungkap penyebab keributan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.