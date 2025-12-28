Close Banner Apps JPNN.com
Minggu Pagi, Jakarta Diselimuti Awan Tebal

Minggu, 28 Desember 2025 – 08:01 WIB
Minggu Pagi, Jakarta Diselimuti Awan Tebal
Ilustrasi cuaca saat berawan tebal. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara bakal berawan tebal pada Minggu pagi. Sementara Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan ringan.

Adapun pada siang hari, wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur akan hujan ringan. Kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Selatan akan hujan petir.

Beranjak pada malam hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat akan hujan ringan.

Baca Juga:

Adapun suhu udara di Jakarta bakal berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 2 sampai dengan 29 kilometer per jam.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

TAGS   BMKG  hujan jakarta  Jakarta Selatan  Kepulauan Seribu  Curah Hujan  berawan  cerah berawan 
