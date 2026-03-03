MINI 1965 Victory Edition, Kapsul Waktu Reli Dunia

jpnn.com - Di tengah tren elektrifikasi dan desain futuristis, MINI 1965 Victory Edition justru melangkah mundur untuk melompat lebih jauh.

Edisi spesial itu bagian dari MINI untuk merayakan satu momen paling ikonik dalam sejarah reli dunia: kemenangan di Rally Monte Carlo.

Angka “52” yang menempel di bodi samping bukan tempelan kosmetik. Itulah nomor start mobil yang dikemudikan Timo Mäkinen bersama Paul Easter saat menaklukkan lintasan bersalju Monte Carlo pada 1965.

Warna Chili Red yang dominan mempertegas aura balap klasik, sementara detail “1965” di pilar-C menjadi penanda bahwa ini bukan MINI biasa.

Sentuhan nostalgia itu dipadukan dengan pendekatan modern.

Atap panoramik atau opsi warna kontras Glazed White memberi nuansa kontemporer tanpa menghilangkan karakter heritage.

Pelek 18 inci dengan floating hubs dan key cap bernomor 52 menjadi detail kecil yang terasa personal—seolah setiap unit punya cerita sendiri.

Soal performa, MINI tidak bermain aman. Varian Cooper S mengusung mesin 2.0 liter TwinPower Turbo bertenaga 204 hp.