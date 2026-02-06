Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Mini Album 'Deadline' Jadi Penanda Kembalinya BLACKPINK

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:54 WIB
Grup idol Blackpink yang beranggotakan Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo. Foto: Instagram/ blackpinkofficial

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop BLACKPINK dipastikan akan segera kembali menyapa penggemar melalui mini album terbarunya bertajuk Deadline.

Album ini akan memuat lima lagu yang siap menandai kembalinya BLACKPINK ke industri musik setelah jeda cukup panjang.

Menurut laporan Yonhap, Jumat, agensi YG Entertainment telah mengumumkan daftar lagu dalam mini album tersebut.

Lima lagu yang akan masuk dalam Deadline terdiri atas lagu prarilis “Jump”, lagu utama “Go”, serta “Me and My”, “Champion”, dan “Fxxxboy”.

Mini album Deadline menjadi rilisan terbaru BLACKPINK setelah terakhir kali merilis album baru sekitar tiga tahun lima bulan lalu.

Kehadiran album ini pun dinantikan para penggemar yang telah lama menunggu karya terbaru dari grup tersebut.

YG Entertainment menyebut Deadline akan menampilkan sisi terbaik BLACKPINK saat ini.

“Seperti judulnya, ‘Deadline’, album ini akan dipenuhi dengan momen puncak yang tak terulang serta wujud BLACKPINK saat ini yang paling bersinar,” tulis pihak agensi.

BLACKPINK siap kembali lewat mini album “Deadline” berisi lima lagu setelah vakum lebih dari tiga tahun.

