JPNN.com - Daerah - Sumsel

Minibus Dihantam KA di OKU Sumsel, Hermini Tewas, Adi dan Bayi 8 Bulan Luka Berat

Rabu, 10 September 2025 – 22:19 WIB
Petugas melakukan evakuasi kendaraan minibus ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Lintas Peninjauan, Kabupaten OKU, Rabu. Foto: ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com, BATURAJA - Satu unit mobil Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi L 1458 CAF dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Lintas Peninjauan, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, pada Rabu sore. Akibat kejadian itu menyebabkan seorang korban meninggal dunia.

Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo di Baturaja, Rabu mengatakan bahwa peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB.

Dia mengatakan korban meninggal dunia adalah seorang penumpang minibus diketahui bernama Hermini, 40, warga Dusun II, Kecamatan Peninjauan.

Sedangkan korban lainnya yaitu Adi, 43, sopir minibus, serta seorang bayi berusia delapan bulan mengalami luka berat sehingga dilarikan ke RSUD Baturaja untuk mendapatkan perawatan intensif.

Menurutnya, benturan keras membuat mobil mengalami kerusakan berat di bagian samping dan depan, bahkan serpihan kaca dan badan kendaraan berserakan di sekitar lokasi kejadian.

Hingga saat ini pihaknya belum dapat menjelaskan kronologi dan kereta api jenis apa yang terlibat kecelakaan maut tersebut.

"Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian," tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Penilikan, Kecamatan Peninjauan, Yel (50) menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika mobil yang dikemudikan Adi melaju dari arah Jalan Peninjauan menuju Desa Penilikan.

Satu unit mobil minibus dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Lintas Peninjauan, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, pada Rabu sore.

