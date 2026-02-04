Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Minibus Tabrak Truk di Tol Cipali KM 93, 3 Orang Tewas

Rabu, 04 Februari 2026 – 12:09 WIB
Minibus Tabrak Truk di Tol Cipali KM 93, 3 Orang Tewas - JPNN.COM
Ilustrasi garis kuning kepolisian di lokasi kecelakaan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, CIPALI - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Kopo - Palimanan (Cipali) KM 93.600 jalur A arah Cikopo menuju Palimanan, Kabupaten Subang pada Rabu (4/2).

Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Lakalantas ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dan melibatkan sebuah minibus Suzuki APV dengan nomor polisi E 1299 VT dengan kendaraan truk yang hingga kini belum diketahui identitasnya.

Baca Juga:

Kanit Laka Satlantas Polres Subang Iptu Sahroni menjelaskan, kecelakaan bermula saat kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan Ahim Suganda (41 tahun) melaju dari arah Cikopo menuju Palimanan dengan membawa empat orang penumpang.

"Sesampainya di KM 93.600 Tol Cipali, kendaraan APV melaju di lajur dua dan menabrak bagian belakang kendaraan truk yang berada di depannya dan melaju searah," kata Sahroni.

Akibat benturan tersebut, pengemudi APV Ahim Suganda bersama dua penumpangnya, Ajun Junaedi (25 tahun), dan Ahmad (45 tahun), meninggal dunia di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Sementara dua penumpang lainnya, yakni Nanang Dulman (46 tahun) dan Adam Maulana (18 tahun), mengalami luka-luka.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RS Abdul Radzak, Kabupaten Purwakarta, untuk mendapatkan penanganan medis.

Kecelakaan maut di Tol Cipali KM 93 Subang, minibus APV menabrak truk. Tiga orang tewas dan dua lainnya luka-luka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Minibus  truk  Tol Cipali  Tewas  Suzuki APV 
BERITA MINIBUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp