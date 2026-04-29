Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Minibus Tertabrak KA Argo Bromo, Seluruh Korban Terima Jaminan

Sabtu, 02 Mei 2026 – 00:03 WIB
Petugas mengecek kondisi korban kecelakaan minibus tertabrak kereta api di Grobogan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, GROBOGAN - Satu unit mobil mini bus yang berisikan rombongan pengantar jemaah haji tertabrak KA Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat (1/5) dini hari.

Peristiwa itu terjadi saat minibus yang berisikan sembilan orang mengalami mati mesin ketika melintasi perlintasan tanpa palang pintu otomatis tersebut.

Total ada empat penumpang mobil dinyatakan tewas dan sisanya mengalami luka-luka akibat insiden kecelakaan itu.

Merespons hal tersebut, PT Jasa Raharja turut memastikan jaminan perlindungan bagi para korban tertabrak kereta itu.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas peristiwa itu.

“Kami menyampaikan turut berduka cita atas kejadian ini. Sejak menerima informasi, Jasa Raharja langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan rumah sakit untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan dan jaminan sesuai ketentuan,” kata Awaluddin, Jumat (1/5).

Awaluddin memaparkan pihaknya memberikan santunan sebesar Rp 50 juta untuk korban meninggal dunia kepada ahli waris yang sah.

Sementara bagi korban luka-luka biaya perawatan di rumah sakit hingga maksimal Rp 20 juta per orang.

Seluruh korban dalam insiden kecelakaan minibus tertabrak kereta api di Grobogan mendapat jaminan Jasa Raharja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan maut  jaminan  Kecelakaan Kereta Api  santunan kecelakaan 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp