Minibus Tertabrak Kereta Api di Padang, Putri Kapolresta Solok Tewas

jpnn.com - Kecelakaan kereta api dengan sebuah minibus terjadi di kawasan Jati, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis sekitar pukul 11.30 WIB.

Dua orang penumpang minibus bermuatan 7 orang itu dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut.

"Benar telah terjadi kecelakaan antara kereta api dengan satu unit minibus di kawasan Jati pada siang tadi," kata Kepala Polsek Padang Timur AKP Harmon di Padang, Kamis (21/8/2025).

Dia menjelaskan bahwa minibus nahas dengan warna putih tersebut saat kecelakaan berisi tujuh orang.

Satu dari dua korban tewas merupakan putri dari Kapolresta Solok.

Sementara korban lainnya telah dilarikan ke rumah sakit seusai kejadian, dan sampai saat ini masih menjalani penanganan medis.

Kejadian tersebut berawal ketika minibus datang dari arah Jati Parak Salai, hendak melintasi rel kereta api menuju Jalan Raya Jati.

Namun setibanya di perlintasan kereta api, mobil tertabrak kereta api bandara yang datang dari arah Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM).