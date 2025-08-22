Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Minibus Tertabrak Kereta Api di Padang, Putri Kapolresta Solok Tewas

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:51 WIB
Minibus Tertabrak Kereta Api di Padang, Putri Kapolresta Solok Tewas - JPNN.COM
Ilustrasi minibus tertabrak kereta api. Foto Ilustrasi: Meta AI

jpnn.com - Kecelakaan kereta api dengan sebuah minibus terjadi di kawasan Jati, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis sekitar pukul 11.30 WIB.

Dua orang penumpang minibus bermuatan 7 orang itu dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut.

"Benar telah terjadi kecelakaan antara kereta api dengan satu unit minibus di kawasan Jati pada siang tadi," kata Kepala Polsek Padang Timur AKP Harmon di Padang, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa minibus nahas dengan warna putih tersebut saat kecelakaan berisi tujuh orang.

Satu dari dua korban tewas merupakan putri dari Kapolresta Solok.

Sementara korban lainnya telah dilarikan ke rumah sakit seusai kejadian, dan sampai saat ini masih menjalani penanganan medis.

Baca Juga:

Kejadian tersebut berawal ketika minibus datang dari arah Jati Parak Salai, hendak melintasi rel kereta api menuju Jalan Raya Jati.

Namun setibanya di perlintasan kereta api, mobil tertabrak kereta api bandara yang datang dari arah Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Satu dari dua penumpang minibus yang tewas tertabrak kereta api di Padang, Sumbar, merupakan putri dari Kapolresta Solok. Begini kejadiannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tertabrak Kereta Api  Padang  Tewas  Minibus  kecelakaan  putri Kapolresta Solok 
BERITA TERTABRAK KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp