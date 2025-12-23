Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Minim Menit Bermain, Miliano Jonathans Terancam Dilepas FC Utrecht?

Selasa, 23 Desember 2025 – 17:00 WIB
Minim Menit Bermain, Miliano Jonathans Terancam Dilepas FC Utrecht? - JPNN.COM
Miliano Jonatans saat debut di Timnas Indonesia. Foto: X/TimnasIndonesia.

jpnn.com - Masa depan Miliano Jonathans bersama FC Utrecht mulai menjadi tanda tanya menjelang dibukanya jendela transfer musim dingin pada Januari 2026.

Pemain Timnas Indonesia itu disebut-sebut masuk dalam daftar nama yang berpotensi meninggalkan klub Eredivisie tersebut.

Masa Depan Miliano Jonathans di FC Utrecht Mulai Dipertanyakan

Minimnya kesempatan tampil diyakini menjadi salah satu pertimbangan utama Utrecht.

Baca Juga:

Sepanjang musim ini, Miliano lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan dan belum mampu mengamankan tempat reguler.

Media Belanda, De Telegraaf, melaporkan bahwa manajemen Utrecht telah membuka opsi peminjaman bagi Miliano.

"Miliano Jonathans masuk dalam daftar pemain yang berpeluang meninggalkan FC Utrecht pada bursa transfer Januari."

Baca Juga:

"Sejak direkrut dari Vitesse musim lalu, menit bermainnya terbatas, sehingga opsi peminjaman kini disodorkan kepadanya oleh pihak klub," tulis De Telegraaf

Kiprah Miliano Jonathans di FC Utrecht

Miliano bergabung dengan Utrecht pada awal 2025 setelah direkrut dari Vitesse.

Masa depan Miliano Jonathans bersama FC Utrecht mulai menjadi tanda tanya menjelang dibukanya jendela transfer musim dingin pada Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Miliano Jonathans  FC Utrecht  Timnas Indonesia  Bursa Transfer 
BERITA MILIANO JONATHANS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp