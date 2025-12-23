Minim Menit Bermain, Miliano Jonathans Terancam Dilepas FC Utrecht?

Selasa, 23 Desember 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com - Masa depan Miliano Jonathans bersama FC Utrecht mulai menjadi tanda tanya menjelang dibukanya jendela transfer musim dingin pada Januari 2026.

Pemain Timnas Indonesia itu disebut-sebut masuk dalam daftar nama yang berpotensi meninggalkan klub Eredivisie tersebut.

Masa Depan Miliano Jonathans di FC Utrecht Mulai Dipertanyakan

Minimnya kesempatan tampil diyakini menjadi salah satu pertimbangan utama Utrecht.

Sepanjang musim ini, Miliano lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan dan belum mampu mengamankan tempat reguler.

Media Belanda, De Telegraaf, melaporkan bahwa manajemen Utrecht telah membuka opsi peminjaman bagi Miliano.

"Miliano Jonathans masuk dalam daftar pemain yang berpeluang meninggalkan FC Utrecht pada bursa transfer Januari."

"Sejak direkrut dari Vitesse musim lalu, menit bermainnya terbatas, sehingga opsi peminjaman kini disodorkan kepadanya oleh pihak klub," tulis De Telegraaf.

Kiprah Miliano Jonathans di FC Utrecht

Miliano bergabung dengan Utrecht pada awal 2025 setelah direkrut dari Vitesse.