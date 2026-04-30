Minim Menit Bermain, Shayne Pattynama Buka Suara soal Kondisinya di Persija

jpnn.com - Kesempatan bermain yang terbatas masih menjadi cerita bagi Shayne Pattynama sejak bergabung dengan Persija Jakarta pada putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Pemain yang pernah menimba ilmu di Jong Utrecht itu sejauh ini baru tampil dalam tujuh pertandingan.

Jumlah tersebut tentu belum mencerminkan peran ideal bagi seorang pemain yang didatangkan untuk memperkuat tim.

Shayne mengakui situasi yang dialaminya tidak lepas dari kondisi awal saat tiba di Jakarta.

Eks pemain Buriram United itu datang dalam keadaan belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera.

"Saya datang (ke Persija, red) dalam kondisi yang belum siap secara fisik karena cedera."

"Itu membuat saya belum bisa mendapatkan menit bermain seperti yang saya harapkan," jelasnya.

Namun, pemain berusia 26 tahun itu menilai masa sulit yang dialaminya justru menjadi bagian penting dalam proses peningkatan diri.