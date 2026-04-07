Minimalisir Lipatan di Layar, iPhone Fold Akan Pakai Engsel 3D Printing

Selasa, 07 April 2026 – 11:47 WIB
Minimalisir Lipatan di Layar, iPhone Fold Akan Pakai Engsel 3D Printing - JPNN.COM
Apple tengah mempersiapkan ponsel lipat pertama, yakni iPhone Fold yang segera dikenalkan kepada publik. Foto: ANTARA/HO-CNET/am.

jpnn.com, JAKARTA - Apple tengah mempersiapkan ponsel lipat pertama, yakni iPhone Fold yang segera dikenalkan kepada publik.

Namun, menjelang debutnya sejumlah bocoran pun mulai bermunculan.

Terbaru, Apple tengah mempersiapkan engsel yang dibuat oleh mesin pencetak tiga dimensi (3D printer).

Tujuannya agar ponsel lipat iPhone Fold itu minim lipatan pada layar.

Dilansir dari GSM Arena pada Minggu (5/3) waktu setempat, ini menjadi pertama kalinya muncul detail spesifik terkait penggunaan teknologi pencetakan tiga dimensi pada komponen engsel iPhone Fold.

Sebelumnya, ponsel tersebut juga dirumorkan akan mengusung material liquid metal serta kaca dua lapis untuk meningkatkan daya tahan dan mengurangi bekas lipatan pada layar.

Adopsi engsel buatan mesin pencetakan tiga dimensi itu sebenarnya bukan hal baru di industri ponsel pintar.

Oppo lebih dulu menerapkannya pada Oppo Find N6 melalui teknologi Titanium Flexion Hinge berbasis pencetakan cair tiga dimensi.

Apple tengah mempersiapkan ponsel lipat pertama, yakni iPhone Fold yang segera dikenalkan kepada publik.

TAGS   iPhone Fold  Apple  Apple Watch  Ponsel lipat 
