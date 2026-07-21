Minimalisme Digital lewat 5 Kebiasaan Sederhana Ini

jpnn.com, JAKARTA - Setiap beberapa menit, ponsel kita bergetar menandakan ada notifikasi. Sebuah email baru masuk, teman menandai kita dalam sebuah video, aplikasi berita membagikan kabar terkini. Saat kita akhirnya mengangkat pandangan dari layar, berjam-jam telah berlalu, dan pikiran kita terasa benar-benar lelah.

Saat ini teknologi menjadi lebih canggih dari sebelumnya dan dirancang untuk membuat mata kita terpaku pada layar. Namun, semakin banyak orang yang memilih jalan yang berbeda.

Mereka beralih ke minimalisme digital. Ini bukan tentang membuang ponsel pintar Anda atau hidup terisolasi dari dunia luar. Sebaliknya, ini tentang menggunakan teknologi dengan tujuan yang nyata. Artinya, mempertahankan tools yang benar-benar membantu Anda dan menyingkirkan kebisingan digital yang mengganggu fokus Anda.

Jika Anda merasa kewalahan dengan perangkat-perangkat Anda, Anda bisa mengubah kebiasaan Anda mulai hari ini. Berikut adalah lima langkah sederhana untuk merapikan kehidupan digital Anda dan mendapatkan kembali ketenangan pikiran.

1. Kelola Notifikasi Anda

Sebagian besar notifikasi di ponsel Anda tidak memerlukan perhatian segera. Notifikasi-notifikasi itu hanyalah ajakan yang mencolok untuk membuang-buang waktu Anda. Luangkan waktu sejenak untuk membuka pengaturan ponsel dan periksa aplikasi-aplikasi Anda. Matikan notifikasi untuk hal-hal yang tidak mendesak.

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Pembaruan media sosial, notifikasi game, dan aplikasi belanja tidak perlu mengganggu aktivitas harian Anda. Biarkan notifikasi tetap aktif hanya untuk pesan langsung dari orang terdekat, seperti keluarga atau rekan kerja. Ketika Anda mengendalikan layar Anda, Anda yang menentukan kapan akan berinteraksi dengan dunia luar.

Namun, Tahukah Anda?

Pada tahun 2026, rata-rata orang mencek ponselnya lebih dari seratus kali setiap hari. Kebiasaan berpindah-pindah antar banyak tugas ini justru melatih otak kita untuk kehilangan konsentrasi jauh lebih cepat seiring berjalannya waktu.