Minions & Monsters di Lippo Mall Puri Siap Menemani Liburan Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim liburan sekolah melalui kampanye Season of Adventure, Lippo Mall Puri menghadirkan Minions & Monsters, sebuah pengalaman keluarga yang penuh petualangan dan keceriaan mulai 19 Juni hingga 12 Juli 2026 di Atrium 2 Lippo Mall Puri.

Menghadirkan dekorasi tematik spektakuler, Inflatable Minions & Monsters setinggi lebih dari 10 meter, Meet & Greet eksklusif bersama karakter minions terbaru James dan Henry yang hadir untuk pertama kalinya di Indonesia, hingga beragam aktivitas interaktif dan program belanja menarik, acara ini siap menjadi destinasi favorit keluarga selama liburan sekolah.

Sejalan dengan tema Season of Adventure, Lippo Mall Puri mengajak pengunjung untuk menjelajahi dunia Minions & Monsters yang penuh kejutan dan eksplorasi.

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Menyambut peluncuran film terbaru Minions & Monsters yang akan tayang di bioskop pada 30 Juni 2026, area acara akan disulap menjadi untuk memberikan pengalaman pada pengunjung yang tidak hanya melihat dekorasi, tetapi juga merasakan atmosfer, berinteraksi dengan elemen yang ada, dan menjadi bagian dari tema yang dihadirkan, di mana pengunjung akan merasakan seolah masuk berada dalam dunia para karakter favorit tersebut.

Berbagai sudut dekorasi interaktif dan monster-monster unik yang tersebar di area acara akan menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak maupun keluarga.

Sebagai salah satu daya tarik kegiatan ini, Lippo Mall Puri juga menghadirkan kegiatan Meet & Greet bersama James dan Henry, karakter terbaru dari Minions & Monsters yang untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Pengunjung dapat bertemu dan berfoto bersama kedua karakter tersebut setiap Sabtu dan Minggu pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB, mulai 26 Juni hingga 12 Juli 2026.

Selain itu, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas interaktif yang dirancang untuk memperkaya pengalaman bermain selama liburan sekolah. Mulai dari experience area berbasis LED, area eksplorasi bertema Minions & Monsters, hingga beragam aktivitas kreatif yang dapat dinikmati sepanjang periode acara.

Kemeriahan Season of Adventure di Lippo Mall Puri juga akan semakin lengkap dengan penampilan anak-anak berbakat yang hadir setiap Jumat hingga Minggu.