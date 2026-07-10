Ministry Of Akhirnya Hadirkan Mini Album Fase

jpnn.com, JAKARTA - Seusai merilis single Langkah sebagai pembuka babak baru, Ministry Of kini mempersembahkan EP terbaru yang berjudul Fase.

Band beranggotakan Ernest Theodore (vokal, gitar), Yudit Halim (gitar), dan Gonzaga Sidharta (bas) itu menghadirkan 4 lagu dalam mini album tersebut.

Empat lagu yang bersemayam dalam Fase yakni Langkah, Laju, Terbang, dan Hilang (feat. Finna Amalia). Masing-masing punya benang merah berupa keseluruhannya dinyanyikan dalam bahasa Indonesia, sebuah hal baru yang dilakukan oleh trio indie rock asal Jakarta itu.

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“Setelah ‘Langkah’ muncul, akhirnya saya coba untuk menulis lirik untuk lagu-lagu yang lain dalam bahasa Indonesia dan puji Tuhan, semuanya rampung. Ternyata (menulis) lagu berbahasa Indonesia semenyenangkan itu dan kami ingin teman-teman yang mendengarkan lebih cepat relate dengan lirik dan musiknya,” kata Ernest dari Ministry Of.

“Kami merasa, kurang afdol sebagai band Indonesia tapi kami tidak punya lagu berbahasa Indonesia Hal tersebut yang kami upayakan di dalam EP Fase dan ternyata works, terutama Ernest sebagai penulis lirik dan nada vokal yang akhirnya dinyanyikan sendiri, sehingga akan jadi nyaman sekali untuk membawakannya nanti,” tambah Yudit.

Secara keseluruhan, EP Fase bercerita tentang perjalanan masing-masing personel Ministry Of selama satu tahun ke belakang.

Personel dihantam oleh dinamika, baik secara personal dan secara kolektif, disampaikan melalui empat lagu dengan tema seputar kehidupan pekerjaan, kehilangan, hingga terjebak di gejala depresi yang sempat hinggap di hari-hari yang lalu.

“Kami mengeksplorasi perasaan yang sifatnya lebih kompleks, bahwa perasaan yang menggelayut di keseharian itu spektrumnya multidimensional, bahwa kita itu enggak betul-betul sedih, enggak betul-betul senang, enggak betul-betul marah. Misalnya, bahwa secuil di dalam kesedihan itu ada kelegaan; di dalam rasa lelah itu ada syukur; di rasa marah itu ada harapan. Hidup kita terus bergerak dan mengalami fase-fase tertentu, mau enggak mau, sadar enggak sadar,” jelas Gonzaga.