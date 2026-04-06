Minta Izin Menikah Lagi Kepada Adzam, Sule: Anak Sudah Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule dikabarkan telah meminta izin kepada putra dari pernikahannya dengan Nathalie Holscher, Adzam untuk menikah lagi.

Meski tak menampik soal kabar tersebut, tetapi dia enggan berbicara lebih lanjut soal rencana pernikahannya.

"Ada lah, nanti saja lihat. Kita jangan terlalu takabur untuk hal apa pun yang kita lakukan," ujar Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Itu kan cuma apa namanya, ketemu dengan anak, atau kita tanya sesuatu hal, anak udah tahu. Tapi untuk kapannya, juga belum tahu," sambungnya.

Dia meyakini bahwa menemukan pasangan yang baik bukan soal soal mencari, melainkan bagaimana kedua belah pihak mau saling membentuk dan beradaptasi.

"Kalau dalam hal pasangan, pasangan yang baik itu kan bukan dicari, tetapi dibentuk. Jadi dalam hal ini ngebentuk dulu lah. Karena berumah tangga itu seumur hidup. Jadi kalau harus satu sama lain itu harus paham, harus mengerti," kata Sule.

Oleh karena itu, ayah Rizky Febian tersebut tak ingin terlalu terburu-buru atau memaksakan diri untuk segera menikah.

Sebab yang terpenting saat ini adalah proses pembentukan karakter bersama calon pasangan dan pengenalan diri satu sama lain.