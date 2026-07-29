Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Minta Kepastian Insentif Kendaraan Listrik, Periklindo: Jangan Bikin Pasar Menunggu

Rabu, 29 Juli 2026 – 05:43 WIB
Minta Kepastian Insentif Kendaraan Listrik, Periklindo: Jangan Bikin Pasar Menunggu - JPNN.COM
Ilustrasi mobil listrik. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian soal insentif kendaraan listrik dinilai mulai menghambat laju pasar.

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) pun meminta pemerintah segera memberikan kepastian, baik insentif jadi diberikan maupun tidak.

Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian, Prabowo Kartoleksono, mengatakan pelaku industri pada dasarnya mendukung adanya insentif.

Baca Juga:

Namun, menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini ialah kepastian agar industri bisa segera menyusun langkah bisnis.

"Kalau memang mau dikasih insentif, ya berikan. Kalau tidak, sampaikan saja. Yang penting industri bisa langsung bersikap," ujarnya di Jakarta.

Prabowo menjelaskan kejelasan kebijakan akan membantu produsen menentukan strategi pemasaran, menekan biaya produksi, hingga menyesuaikan harga jual.

Baca Juga:

Sebaliknya, ketidakjelasan justru membuat pelaku industri sulit mengambil keputusan.

Dampaknya juga dirasakan di sisi konsumen. Banyak calon pembeli memilih menunda transaksi, karena berharap insentif segera diumumkan. 

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meminta pemerintah segera memberikan kepastian, baik insentif jadi diberikan maupun tidak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   periklindo  kendaraan listrik  insentif EV  insentif kendaraan listrik 
BERITA PERIKLINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp