Minta Maaf di Hadapan Publik, Uya Kuya: Beri Saya Kesempatan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus selebritas Uya Kuya muncul di hadapan publik untuk menyampaikan permohonan maaf.

Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah tindakannya berjoget di rapat DPR dianggap menyakiti hati rakyat, terutama di tengah isu kenaikan gaji anggota dewan.

Momen itu menjadi sorotan tajam karena berbarengan dengan berita mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, yang memicu kemarahan publik di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan demonstrasi yang memanas.

Banyak pihak menilai aksi joget tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan dan kurangnya empati wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat.

Permintaan maaf Uya Kuya disampaikan melalui sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/8).

Hal itu bagian respons langsung terhadap gelombang kritik dan kekecewaan yang diarahkan kepadanya.

Dalam video yang diunggah di media sosial, Uya Kuya memulai pernyataannya dengan menunjukkan kerendahan hati memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya Uya Kuya memohon permintaan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir," ujar Uya Kuya, seperti dikutip dari unggahan videonya, Minggu (31/8).