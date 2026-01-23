Minta Maaf, Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan Menikahi Inara Rusli

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda Insanul Fahmi akhirnya buka suara terkait polemik rumah tangganya dengan Wardatina Mawa setelah memilih menikahi Inara Rusli secara siri.

Pria asalh Medan itu mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan istri pertamanya, Mawa.

Pengakuan tersebut disampaikan Insanul melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Jumat (23/1).

“Saya tegaskan tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Kekecewaan ini murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki,” kata Insanul.

Dia juga mengaku menyesal karena gagal menjaga amanah dan kehormatan pernikahannya bersama Mawa.

Saat ini, Insanul mengeklaim tengah berupaya memperbaiki sikap dan akhlaknya agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

“Ke depan, fokus hidup saya adalah memperbaiki akhlak dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terutama anak,” lanjutnya.

Melalui unggahan tersebut, Insanul berharap Mawa bersedia membuka pintu maaf dan memberi kesempatan untuk berdamai.