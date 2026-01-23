Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Minta Maaf, Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan Menikahi Inara Rusli

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:09 WIB
Minta Maaf, Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan Menikahi Inara Rusli - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda Insanul Fahmi akhirnya buka suara terkait polemik rumah tangganya dengan Wardatina Mawa setelah memilih menikahi Inara Rusli secara siri.

Pria asalh Medan itu mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan istri pertamanya, Mawa.

Pengakuan tersebut disampaikan Insanul melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Jumat (23/1).

Baca Juga:

“Saya tegaskan tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Kekecewaan ini murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki,” kata Insanul.

Dia juga mengaku menyesal karena gagal menjaga amanah dan kehormatan pernikahannya bersama Mawa.

Saat ini, Insanul mengeklaim tengah berupaya memperbaiki sikap dan akhlaknya agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Baca Juga:

“Ke depan, fokus hidup saya adalah memperbaiki akhlak dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terutama anak,” lanjutnya.

Melalui unggahan tersebut, Insanul berharap Mawa bersedia membuka pintu maaf dan memberi kesempatan untuk berdamai.

Insanul Fahmi mengaku salah dan berharap dimaafkan Wardatina Mawa usai polemik rumah tangganya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Insanul Fahmi  Wardatina Mawa  Inara Rusli  pernikahan siri 
BERITA INSANUL FAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp