JPNN.com - Entertainment - Gosip

Minta Maaf ke Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa, Inara Rusli Ungkap Alasannya

Rabu, 18 Maret 2026 – 19:15 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah proses hukum kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang menjeratnya, Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf.

Permintaan maaf itu ditujukkan oleh mantan istri Virgoun tersebut kepada Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa.

"Minta maaf juga untuk Insanul keluarga besar, dan Mawa beserta keluarga besar juga. Dengan segala kerendahan hati aku menyampaikan meminta maaf, maaf lahir batin," ujar Inara Rusli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Sebab dia menyadari bahwa hidup manusia tidak ada yang mengetahui sampai kapan.

Sebagai manusia, Inara pun merasa perlu untuk meminta maaf kepada orang lain, termasuk Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa.

"Karena kita sebagai manusia pasti membutuhkan permintaan maaf dari orang lain. Dan kita enggak pernah tahu umur kita sampai kapan," tuturnya.

Oleh karena itu, perempuan 33 tahun tersebut memilih untuk menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa.

Menurutnya, meminta maaf bukan bentuk merendahkan diri di hadapan orang lain.

Inara Rusli  Insanul Fahmi  Wardatina Mawa  kasus perselingkuhan 
