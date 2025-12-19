Minta Maaf kepada Atalia, Lisa Mariana Akui Lakukan Kesalahan Fatal

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan permohonan maaf kepada Atalia Praratya yang tengah dalam proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui sebuah pesan di Instagram kepada Atalia Praratya.

"Ibu semoga sehat selalu ya ibu, peluk jauh dari Lisa. Ibu, Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati ibu ya. Ibu bahagia selalu ibu," ungkap Lisa Mariana baru-baru ini.

Adapun Lisa Mariana sempat membuat pengakuan mengejutkan dengan mengeklaim pernah menjalin hubungan gelap hingga memiliki anak dari Ridwan Kamil.

Pada kesempatan tersebut, dia pun mengakui kesalahan yang dilakukannya empat tahun lalu.

"Empat atau lima tahun lalu saya memang melakukan kesalahan yang begitu fatal. Tapi sekarang saya juga sebagai istri merasakan apa yang ibu rasakan. Hanya saya di sini yang disalahkan enggak apa-apa, walaupun banyak Lisa-Lisa lain sebelum atau sesudah saya. Paham ya sampai sini," tambah Lisa Mariana.

Meski demikian, pihak Atalia Praratya menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil ternyata bukan gara-gara Lisa Mariana.

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan kliennya terhadap Ridwan Kamil tidak berkaitan dengan Lisa Mariana.