Minta Maaf Soal Atribut Partai, Sekjen Gerindra: Kami Sudah Perintahkan untuk Dibersihkan

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Gerindra Sugiono mengingatkan seluruh kader partainya untuk merayakan hari jadi parpol berlambang kepala burung Garuda dengan berdoa dan bersyukur.

Hal itu dia katakan setelah acara syukuran HUT Ke-18 Gerindra di kediaman ketum partai mereka Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, pada Jumat (6/2) malam.

"Mari rayakan dengan semarak, dengan doa, dengan syukuran. Syukur bahwa 18 tahun ini Gerindra terus berdiri, berjalan teguh, menjalankan apa yang menjadi semangat dan idealisme serta cita-cita Gerindra," kata dia dikutip Sabtu (7/2).

Dia meminta seluruh kader dan pengurus partai membersihkan atribut-atribut Gerindra yang terpasang menyambut HUT ke-18.

"Kami perintahkan kepada seluruh jajaran untuk membersihkan," tuturnya.

Sugiono secara terbuka meminta maaf ke pihak yang dirugikan ketika Gerindra memasang atribut menyambut HUT ke-18.

"Kemudian kami juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ini hanya menunjukkan semangat kami yang begitu besar setelah berjuang sekian lama," kata pria yang menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) itu.

Sugiono mengaku akan memantau proses pencopotan atribut Gerindra yang terpasang menyambut HUT ke-18.