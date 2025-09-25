Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Minta Nafkah Rp 100 Ke Suami, Kuasa Hukum Tasya Farasya Ungkap Alasannya

Kamis, 25 September 2025 – 04:09 WIB
Minta Nafkah Rp 100 Ke Suami, Kuasa Hukum Tasya Farasya Ungkap Alasannya - JPNN.COM
Tasya Farasya dan tim kuasa hukumnya, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Tasya Farasya dengan suaminya, Ahmad Assegaf masih berjalan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Sidang perdana perceraian tersebut telah digelar di PA Jakarta Selatan pada Rabu (24/9).

Ditemui seusai persidangan, kuasa hukum Tasya Farasya, M. Fattah Riphat menuturkan, kliennya hanya meminta nafkah senilai Rp 100 terhadap Ahmad Assegaf.

Baca Juga:

Bukan tanpa alasan konten kreator kecantikan itu hanya meminta nafkah dengan nominal kecil tersebut.

Fattah mengatakan, kliennya tak pernah mendapatkan nafkah dari Ahmad Assegaf selama pernikahan.

"Dan kami juga pada gugatan kami, kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah," ujar M. Fattah Riphat di PA Jakarta Selatan, Rabu.

Baca Juga:

"Sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp 100," sambungnya.

Pihak Tasya Farasya pun berharap, dengan jumlah nafkah itu, Ahmad Assegaf bisa menunjukkan tanggung jawabnya.

kuasa hukum Tasya Farasya, M. Fattah Riphat menuturkan, kliennya hanya meminta nafkah senilai Rp 100 terhadap Ahmad Assegaf.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tasya Farasya  perceraian  Perceraian artis  nafkah 
BERITA TASYA FARASYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp