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JPNN.com - Kriminal

Minta Pelaku Pembacokan Ditangkap, Massa Pesilat Demo di Polrestabes Surabaya

Jumat, 31 Juli 2026 – 15:45 WIB
Minta Pelaku Pembacokan Ditangkap, Massa Pesilat Demo di Polrestabes Surabaya - JPNN.COM
Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Arus Bawah PSHT menggelar aksi demonstrasi di Polrestabes Surabaya, Jumat (31/7). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jpnn.com - Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Arus Bawah PSHT menggelar aksi demonstrasi di Polrestabes Surabaya, Jumat (31/7).

Pantauan JPNN.com di lokasi, massa aksi yang kompak mengenakan seragam hitam dengan membawa bendera tiba di Mapolrtabes Surabaya pukul 14.00 WIB.

Dalam aksi ini massa disebut membawa tuntutan penolakan kekerasan serta mendesak aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili oknum debt collector yang diduga melakukan penganiayaan dan pembacokan kepada dua petugas valet parkir, yakni Feri (25) dan Didik (28).

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Petugas gabungan dari TNI-Polri disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa.Tidak ketinggalan kendaraan taktis ikut disiapkan selama demo berlangsung.

Hingga kini beberapa perwakilan demonstran, masuk ke dalam Mapolrestabes Surabaya, untuk mengikuti proses mediasi, bersama sejumlah pejabat utama kepolisian. (Mcr23/JPNN)

Polrestabes Surabaya digeruduk massa pesilat Arus Bawah PSHT imbas pembacokan dua petugas valet. Mereka meminta pelaku lainnya ditangkap.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ardini Pramitha

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TAGS   pesilat  Demo  Polrestabes Surabaya  pembacokan  PSHT 
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