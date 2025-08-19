Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Minta Penegak Hukum Kawal Program Prabowo, Sahroni: Jangan Sampai Dimaling Koruptor!

Selasa, 19 Agustus 2025 – 13:48 WIB
Minta Penegak Hukum Kawal Program Prabowo, Sahroni: Jangan Sampai Dimaling Koruptor! - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Foto/arsip: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah KPK mengusut dugaan korupsi dalam program pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada periode 2016-2020.

Sebelumnya Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu pada Selasa (12/8) menyebut program itu awalnya dirancang untuk mengatasi tengkes atau stunting.

Namun, para pelaku mengurangi nutrisi dalam biskuit dengan memperbanyak gula dan tepung, sehingga gizinya tidak memadai.

Baca Juga:

Nah, Sahroni mewanti-wanti agar praktik serupa tidak terulang kembali di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang punya banyak program kerakyatan, seperti Makan Bergizi Gratis untuk siswa dan ibu hamil.

"Semuanya merupakan program presiden yang sangat bagus dan mulia. Nah, jangan sampai niat yang bagus dari presiden dan negara ini, dirusak oleh koruptor seperti ini," kata Sahroni mengingatkan, Selasa (19/8/2025).

Terlebih lagi, kata legislator Fraksi Partai NasDem itu, sekarang semua sumber daya dan anggaran sedang difokuskan pemerintah untuk program sosial.

Baca Juga:

"Jangan sampai dimaling. Jadi, ini para pelaku harus diusut tuntas dan dihukum berat, ucap Sahroni.

Dia pun meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap setiap program rakyat agar tidak lagi menjadi lahan korupsi para oknum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni minta penegak hukum kawal program pemerintahan Prabowo Subianto jangan sampai dimaling koruptor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Sahroni  Ahmad Sahroni  KPK  Polri  Kejagung  korupsi  Kemenkes  Komisi Iii Dpr 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp