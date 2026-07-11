Minta Pengelola SPPG Tak Curangi Menu MBG, Prabowo: Jangan Satu Ayam Dipotong 20

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pengelola SPPG untuk tidak mencurangi menu yang disediakan bagi para penerima Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mencontohkan potongan ayam harus sewajarnya, jangan dipotong terlalu kecil lalu dimasukkan ke dalam tray.

Pernyataan itu dikatakan saat Prabowo meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7).

“Negara kaya Amerika satu ayam dipotong empat. Satu orang makan seperempat ayam. Kalau kita (Indonesia) satu ayam dipotong 8 atau 10 paling kecil. Jangan pula dipotong 18 atau 20,” ucap Prabowo.

Presiden Prabowo berpesan kepada Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang, bahwa penyajian menu boleh sederhana, tetapi terukur agar kualitas gizi tetap terjaga.

"Ibu Nanik, jangan bikin telur dadar. (Buat) telur rebus atau ceplok. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam. Bisa empat orang makan satu (telur) ayam,” kata dia.

Menurut dia, pengawasan ketat diperlukan karena program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Asupan gizi yang baik sejak dini akan menentukan perkembangan otak, tulang, dan otot anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang produktif.