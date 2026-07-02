Minta Polisi Tingkatkan Patroli Malam Hari, Sahroni: Keamanan Harus Terjamin 24 Jam

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi perampokan dengan kekerasan di sebuah gerai minimarket.

Dalam aksinya, pelaku tega memukul hingga menusuk korban menggunakan senjata tajam demi memuluskan aksi perampokan.

Setelah korban tak berdaya, pelaku langsung menguras habis uang tunai yang tersimpan di dalam brankas dan melarikan diri.

Hingga kini belum ada kejelasan informasi dari pihak minimarket dan kepolisian terkait kasus tersebut.

Sahroni pun meminta pihak kepolisian menelusuri kejadian perampokan disertai kekerasan tersebut dan menangkap pelakunya.

"Saya minta pihak kepolisian segera menangkap pelaku secepatnya. Perampokan brutal seperti ini sangat membahayakan para pekerja, apalagi banyak minimarket yang buka sampai malam, bahkan 24 jam," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, para pegawai minimarket tersebut bekerja mencari nafkah hingga larut malam, sehingga sudah sepatutnya negara memastikan keamanan mereka.

"Keamanan warga negara harus terjamin selama 24 jam tanpa terkecuali," ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu.