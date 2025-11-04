Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Minta Polri Tuntaskan Laporannya yang Mandek, Prof Zainal Abidin Singgung Asta Cita Prabowo

Selasa, 04 November 2025 – 20:38 WIB
Minta Polri Tuntaskan Laporannya yang Mandek, Prof Zainal Abidin Singgung Asta Cita Prabowo - JPNN.COM
Hilman selaku kuasa hukum Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag sat di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (19/9/2025) lalu. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah Prof KH Zainal Abidin meminta Mabes Polri memberikan atensi terhadap laporannya soal dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng).

Diketahui, kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Prof Zainal ini melibatkan oknum anggota DPD RI Dapil Sulteng yang menyebarkan potongan video ceramah, kemudian digiring dengan aneka narasi negatif dan menista agama.

Menurut Prof Zainal, dirinya sudah menempuh upaya hukum dalam bentuk pengaduan ke Polda Sulteng sejak 2 tahun lalu.

Baca Juga:

"Namun, setelah dua tahun berjalan, kasus itu seakan mandek dan belum ditindaklanjuti dengan baik oleh Polri, terutama di Mabes Polri," kata Prof Zainal melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prof Zainal yang juga Ketua MUI Palu menerangkan bahwa kasus ini sudah selesai di Polda Sulteng dan tinggal menunggu izin presiden melalui pengajuan kapolri untuk pemeriksaan oknum anggota DPD selaku terlapor.

"Polda hanya menunggu arahan lanjutan dari Mabes Polri untuk mendapatkan izin pemeriksaan oknum DPD RI," ucapnya.

Baca Juga:

Prof Zainal yang juga ketua dewan pakar Alkhairaat mengingatkan bahwa semua orang sama di depan hukum dan tidak boleh ada pengistimewaan seseorang dalam proses penegakan hukum.

"Semua orang sama di depan hukum dan sebagai warga negara saya memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang setara dalam hukum," kata Prof Zainal yang 2 periode sebagai rektor UIN Sulteng.

Ketua FKUB Sulteng Prof KH Zainal Abidin minta Mabes Polri tuntaskan laporannya soal dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian oleh anggota DPD RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prof Zainal Abidin  Polri  Mabes Polri  Pencemaran Nama Baik  ujaran kebencian  Anggota DPD  Polda Sulteng  Prabowo 
BERITA PROF ZAINAL ABIDIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp