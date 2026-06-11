Minta Rincian Penggunaan Nafkah Anak kepada Sarwendah, Ruben Onsu: Saya Berhak Tanya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu blak-blakan soal alasan dirinya meminta rincian penggunaan nafkah anak hingga Rp 200 juta per bulan kepada mantan istrinya, Sarwendah.

Dia merasa butuh rincian tersebut agar punya bukti bahwa dirinya selalu menafkahi anak-anaknya.

Bila suatu saat anaknya bertanya perihal nafkah, Ruben Onsu bisa memperlihatkan kewajiban yang selalu dipenuhi.

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"Gue berhak untuk tanya (rincian pengeluaran), dengan tujuan, sekarang kita sudah sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau suatu saat anak gue bertanya, 'ayah enggak pernah gini?' Enggak kok, ayah ada ini (buktinya)," kata Ruben Onsu dalam program Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Pria berusia 42 tahun itu juga ingin tahu nafkah yang selama ini diberikan lewat Sarwendah dipakai untuk keperluan apa saja.

Akan tetapi, Ruben Onsu heran permintaannya soal rincian pengeluaran tersebut justru selalu diributkan oleh pihak Sarwendah.

"Setiap habis tanya sesuatu, ribut. Giliran gue akhirnya kepancing, langsung (menuduh) gue pemarah, emosional," uca pemain film Tumbal 97 itu.

Menurut Ruben Onsu, dirinya selama ini sudah cukup sabar dan menahan diri.