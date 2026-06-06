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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Minta Ruang dan Waktu, Sarwendah Ingin Selesaikan Masalah Pribadi Secara Kekeluargaan

Sabtu, 06 Juni 2026 – 03:51 WIB
Minta Ruang dan Waktu, Sarwendah Ingin Selesaikan Masalah Pribadi Secara Kekeluargaan - JPNN.COM
Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah meminta maaf menyusul potongan pernyataannya yang diduga menyindir mantan suaminya, Ruben Onsu, ramai menjadi perbincangan di sosial media.

Dia menyadari bahwa pernyataannya yang belakangan ini beredar telah menimbulkan kegaduhan.

"Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial," ujar Sarwendah melalui akunnya di Instagram, Jumat (5/6).

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Atas kegaduhan yang kini muncul atas potongan video tersebut, ibu dua anak itu lantas menyampaikan permintaan maafnya.

"Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak," ucap Sarwendah.

"Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut," sambungnya.

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Dia pun menyampaikan permintaan maafnya kepada semua pihak, termasuk anak-anaknya.

Perempuan 36 tahun itu menilai bahwa buah hatinya tak seharusnya terseret ke dalam pemberitaan yang beredar.

Sarwendah meminta maaf menyusul potongan pernyataannya yang diduga menyindir mantan suaminya, Ruben Onsu, ramai beredar di sosial media.

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TAGS   Sarwendah  Ruben Onsu  Sarwendah dan Ruben Onsu  Sarwendah minta maaf 
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