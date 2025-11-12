Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Minta Tambah Anggaran ke Kemenkeu, Kepala BGN Kena Sentil Komisi IX DPR

Rabu, 12 November 2025 – 23:25 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kiri) bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (kanan) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Dalam rapat beragendakan evaluasi program dan penyerapan anggaran tahun 2025 tersebut Kepala BGN mengatakan hingga kini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp43,4 triliun atau setara 61 persen dari total pagu sebesar Rp71 triliun. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, terkait permintaan tambahan anggaran Rp 28,63 triliun yang diajukan BGN kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Permintaan dana tambahan ini memicu reaksi keras dari Komisi IX DPR, khususnya mengenai alokasi dana yang diajukan untuk kebutuhan daerah terpencil, meskipun BGN baru saja menerima alokasi anggaran sebelumnya.

Nihayatul Wafiroh secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya atas kecepatan permintaan dana baru ini.

"Baru digetok kemarin, sudah minta lagi anggaran 14,53 T untuk kebutuhan daerah terpencil, daerah terencil mana juga kita juga tidak tahu," kata Nihayatul Wafiroh dalam RDP di Komisi IX, Rabu (12/11).

Politikus yang akrab disapa Nini tersebut menekankan mendukung peran vital BGN dalam penyaluran bantuan langsung MBG.

Namun, dia menegaskan Komisi IX memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, terutama karena BGN dianggap menyerap porsi anggaran terbesar.

Oleh karena itu, dia menegaskan alokasi anggaran untuk MBG harus jelas, sehingga tidak tersorot sentimen negatif.

"Kami punya tanggung jawab ke masyarakat soal anggaran, seperti apa kami ini komisi IX, komisi paling disoroti, karena anggaran paling banyak di sini," tuturnya.

Minta tambah anggaran ke Kementerian Keuangan, Ketua Badan Gizi Nasional kena sentil Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh.

