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JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Minyak Dunia Kembali Melonjak, Harga BBM Nasional Masih Aman

Senin, 27 Juli 2026 – 16:31 WIB
Minyak Dunia Kembali Melonjak, Harga BBM Nasional Masih Aman - JPNN.COM
Harga minyak mentah global melonjak lebih dari 3 persen pada perdagangan Rabu (22/7), dengan harga minyak mentah Brent menembus USD 94 per barel. Ilustrasi SPBU: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak mentah global melonjak lebih dari 3 persen pada perdagangan Rabu (22/7), dengan harga minyak mentah Brent menembus USD 94 per barel.

Berdasarkan data perdagangan hingga Rabu (22/7), pukul 14.36 WIB, harga minyak mentah Brent dalam kontrak untuk pengiriman September tercatat naik 3,38 persen dari level penutupan sebelumnya menjadi 94,09 dolar AS per barel. 

Kemudian, pada Senin (27/7), harga minyak mentah Brent tercatat berada di kisaran 85 dolar AS per barel.

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Kendati demikian, harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell dan bp terpantau tetap stabil pada pekan terakhir Juli 2026 

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM tak mengalami perubahan sejak 1 Juli 2026. 

Berikut adalah perincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

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Harga Pertalite Rp 10.000 per liter, solar subsidi Rp 6.800 per liter, Pertamax Rp 16.250 per liter, Pertamax Turbo Rp 19.300 per liter, Pertamax Green Rp 17.000 per liter, Dexlite Rp 19.700 per liter dan Pertamina Dex Rp 21.150 per liter.

Lebih lanjut, SPBU Shell yang sempat mengalami kelangkaan stok sejak awal 2026, kini kembali menjual BBM jenis solar, yakni V-Power Diesel.

Harga minyak mentah global melonjak lebih dari 3 persen pada perdagangan Rabu (22/7), dengan harga minyak mentah Brent menembus USD 94 per barel.

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TAGS   harga minyak mentah  minyak dunia  Harga BBM  BBM  SPBU 
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