JPNN.com - Entertainment - Film

Mira Lesmana Ungkap Alasan Rangga & Cinta Hadir dalam Versi Musikal

Senin, 06 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Mira Lesmana dan Riri Riza bersama para cast film 'Rangga & Cinta' dalam kegiatan promo di Kota Bandung, Minggu (5/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah poduksi Miles Films kembali hadir dengan karya terbarunya, Rangga & Cinta.

Film yang diadaptasi dari film ikonik remaja era 2.000-an, Ada Apa Dengan Cinta?, ini dibintangi wajah-wajah baru.

Leya Princy dan El Putra Sarira didapuk memerankan karakter legendaris, Cinta dan Rangga.

Keduanya akan membawakan peran yang sebelumnya dimainkan pasangan Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo.

Mira Lesmana selaku sutradara film 'Rangga & Cinta' mengungkapkan alasannya kembali 'membangkitkan' sosok Rangga dan Cinta dalam sebuah film yang baru.

'Rangga & Cinta', kata Mira, punya konsep baru yang jarang ditemui di Indonesia. Genre musikal, yang familiar dibawakan dalam pertunjukan panggung secara langsung, kini diadaptasi ke dalam film layar lebar.

"Genre musikal untuk film belum banyak, ini genre tidak familiar, mereka mengenalnya sebagai pertunjukan panggung," kata Mira saat ditemui dalam kegiatan promo film 'Rangga & Cinta' di Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).

Mira yang berpartner dengan Riri Riza selaku produser itu mengungkapkan, rencana pembuatan film musikal 'Rangga & Cinta' sudah ada dalam pikirannya sejak 2020. Namun, kala itu konsepnya akan dibuat berseri.

