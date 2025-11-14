Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Mirakei, Vokalis Starrducc Dipuji Mirip Hanni NewJeans

Jumat, 14 November 2025 – 09:09 WIB
Mirakei, Vokalis Starrducc Dipuji Mirip Hanni NewJeans - JPNN.COM
Starrducc, band asal Bogor yang beranggotakan Mirakei (tengah), Adji, Bani, Andreas, serta Daniel. Foto: Dok. Starrducc

jpnn.com, JAKARTA - Band pop asal Bogor, Starrducc kembali jadi perbincangan netizen di media sosial. Kali ini bukan soal karya, tetapi perihal wajah vokalis, Mirakei.

Banyak penggemar yang menilai paras Mirakei mirip dengan Hanni, member NewJeans. Penilaian tersebut disampaikan netizen dalam beberapa konten milik Starrducc.

Akun @amiranauli milik Mirakei di Instagram juga tidak luput dari komentar serupa. Beberapa warganet berpendapat bahwa Mirakei memang mirip dengan Hanni NewJeans.

Baca Juga:

"Last but not least, pop balads unit asal Bogor. Selain lagu-lagunya yang bagus banget, vokalisnya mirip Hanni NewJeans. Please welcome, Starrducc," tulis akun Twitter @bobjinbro.

"Vokalis Starrducc mirip Hanni NewJeans deh," komentar @mildelune.

"Hanni NewJeans jadi vokalis band di Indonesia," ungkap @laksamanaagung698 di salah satu video Starrducc di YouTube.

Baca Juga:

Mirakei, Vokalis Starrducc Dipuji Mirip Hanni NewJeans

Setelah banyak komentar di media sosial, Mirakei Starrducc pun akhirnya memberi tanggapan soal kemiripan dengan Hanni NewJeans.

Banyak penggemar yang menilai paras Mirakei mirip dengan Hanni, member NewJeans. Penilaian tersebut disampaikan netizen dalam beberapa konten milik Starrducc.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Starrducc  Mirakei  NewJeans  Hanni NewJeans  vokalis Starrducc 
BERITA STARRDUCC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp