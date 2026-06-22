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JPNN.com - Entertainment - Film

Mirip Jamet, Iqbaal Ramadhan Sempat Dilarang Masuk Lokasi Syuting

Senin, 22 Juni 2026 – 07:07 WIB
Mirip Jamet, Iqbaal Ramadhan Sempat Dilarang Masuk Lokasi Syuting - JPNN.COM
Iqbaal Ramadhan dan Kristo Immanuel dalam film Operasi Pesta Copet. Foto: Dok. Imajinari

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap pengalaman tidak terlupakan ketika menjalani syuting film Operasi Pesta Copet.

Gara-gara memerankan karakter yang berpenampilan jamet, dia sempat tidak diperbolehkan masuk oleh pihak keamanan.

"Saking jametnya, saya ditahan sama satpam Pestapora. Jadi pas lagi syuting di area Pestapora, satpamnya bilang ke saya, ‘Mas, maaf lagi ada yang syuting'," ungkap Iqbaal Ramadhan.

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Menurut Iqbaal Ramadhan, Operasi Pesta Copet jadi wahana baru baginya. Lama dikenal dengan persona sweetheart, dia kini tampil berbeda, menunjukkan transformasi sebagai seorang jamet copet konser.

Tidak hanya itu, Iqbaal Ramadhan juga membuktikan transformasi peran di balik layar dalam debut sebagai produser kreatif.

“Kalau sebagai produser, ini pengalaman pertama sebagai produser film. Sejauh ini, Operasi Pesta Copet menjadi project paling kompleks yang pernah saya kerjakan namun bikin nagih,” tambah Iqbaal Ramadhan.

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Rumah produksi, Imajinari kembali dengan gebrakan terbaru berupa film berjudul Operasi Pesta Copet.

Operasi Pesta Copet merupakan film drama komedi yang menjadi debut penyutradaraan Edy Khemod, dengan produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbaal Ramadhan.

Aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap pengalaman tidak terlupakan ketika menjalani syuting film Operasi Pesta Copet.

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TAGS   Iqbaal Ramadhan  Operasi Pesta Copet  Film Operasi Pesta Copet  Iqbaal  Pestapora  Operasi Pesta Pora 
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