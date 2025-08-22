Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Miris! Ratusan Dokter Spesialis Dilaporkan Jadi Korban Perundungan , Ini Daftar RS-nya

Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:16 WIB
Miris! Ratusan Dokter Spesialis Dilaporkan Jadi Korban Perundungan , Ini Daftar RS-nya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam seminar nasional 'Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan' di Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan tingginya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan dari 2.920 laporan yang masuk ke kanal Kemenkes hingga 15 Agustus 2025, ada 733 pengaduan yang masuk kategori perundungan

Pihaknya pun membuka kanal pengaduan, mengingat banyaknya kasus perundungan PPDS yang viral di media sosial dan mulai terungkap secara gamblang. 

Budi menuturkan, dari ribuan laporan yang diterimanya, tidak seluruhnya masuk kategori perundungan atau bullying.

Namun setelah dilakukan penyelidikan dan pengsortiran, rupanya angka bullying mencapai 733 kasus. 

"Kami cek ini rumah sakitnya yang mana tinggi bully-nya, universitas mana saja juga yang tinggi berdasarkan laporan dari angka tersebut," kata Budi dalam seminar nasional 'Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan' di Univerasitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).

Dari data tersebut, perundungan di kampus Kemenkes pun sangat tinggi angkanya, mencapai 433.

Sedangkan rumah sakit lainnya ada 84 kasus, fakultas kedokteran dengan 84 kasus, dan laporan yang tidak mencantumkan nama lembaga mencapai 34 kasus. 

