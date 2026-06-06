Mirra Andreeva Juara Roland Garros 2026

Sabtu, 06 Juni 2026 – 22:19 WIB

jpnn.com - PARIS - Cewek Rusia berusia 19 tahun Mirra Andreeva menjuarai Roland Garros 2026.

Pada final di Court Philippe-Chatrier, Roland-Garros Complex, Sabtu (6/6) malam WIB, Andreeva mengalahkan pemain Polandia Maja Chwalinska (24 tahun).

Pertemuan pemain yang sama-sama baru melakoni final Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) itu berkesudahan 6-3, 6-2 untuk kemenangan Andreeva.

Pertarungan berdurasi satu jam 22 menit itu dikuasai Andreeva. Petenis ranking ke-8 dunia itu sulit dibendung si peringkat 114.

“Dia sangat muda dan penuh talenta. Mirra terlalu bagus di final ini. Saya sudah berusaha sebaik mungkin," tutur Chwalinska.

“Sejak kecil saya menonton Roland Garros di televisi, sekarang saya memegang piala. Ini mimpi yang terwujud," kata Andreeva. (rg/jpnn)